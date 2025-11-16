LH Stelzer: Bestmögliches Rating für das Land Oberösterreich bestätigt

Standard & Poor’s vergibt erneut AA+ mit stabilem Ausblick.



OÖ. Positive Nachrichten aus dem Bereich der Finanzen: Standard & Poor’s hat am 14. November das Rating des Landes Oberösterreich mit AA+ und stabilem Ausblick bestätigt – dem bestmöglichen Wert für ein österreichisches Bundesland. Damit wird einmal mehr die finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit Oberösterreichs unterstrichen. „Das gute Rating ist ein klares Signal des Vertrauens in Oberösterreichs Finanzpolitik“, stellt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) fest.

Die Ratingagentur verweist in ihrer Analyse auf die starke Wirtschaftsstruktur, die im Vergleich relativ stabile Arbeitslosenquote, sowie auf die Schuldenbremse, die sich Oberösterreich selbst verpasst hat. Auch dank dieser bleibt trotz anhaltender Kostensteigerungen und verhaltenem Steuerwachstum die Schuldenlast stabil. Und als einziges Bundesland erfüllt Oberösterreich die Maastricht-Kriterien und trägt nur 0,11 Prozent zum gesamtstaatlichen Defizit bei.

Stelzer: „Dank der verlässlichen und verantwortungsvollen Finanzpolitik ist es uns möglich, auch im kommenden Jahr zu investieren. Wir investieren gezielt in Zukunftsprojekte und behalten dabei die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen fest im Blick.“ So ist im Landeshaushalt 2026 das Innovations- und Investprogramm „Impuls 26“ vorgesehen – mit einem Volumen von 100 Millionen Euro, die zusätzlich investiert werden.