Lichtbratlmontag: Bratl in der Rein & Musik im Hirschen

Tradition und Kulinarik: Am 29.9. gibt’s Bratl in der Rein mit Live-Musik in Gmunden.

Gmunden. Der Lichtbratlmontag, eine gelebte Tradition im Salzkammergut, wird am 29. September im Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen kulinarisch zelebriert. Sowohl mittags als auch abends erwartet die Gäste ein herbstliches Drei-Gänge-Menü mit Kürbisschaumsuppe, zweierlei Braten vom heimischen Schwein und süßen Zwetschken-Topfenknödeln.

Alternativ gibt’s das klassische „Bratl in der Rein“ mit Speckkrautsalat und Knödel um 25 Euro. Ab 18 Uhr sorgt das Gans’lhaut Trio mit Live-Musik für die passende Stimmung. Genuss, Gemütlichkeit und gelebtes Brauchtum machen den Lichtbratlmontag im Hirschen zu einem herbstlichen Highlight.