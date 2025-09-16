Auftakt geglückt: Raab punktet mit 15-Minuten-Show

Der deutsche Entertainer Stefan Raab (58) ist wieder im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Am Montagabend startete auf RTL seine neue Produktion „Die Stefan Raab Show“.

Drei Monate nach dem Ende seiner Ratesendung „Du gewinnst hier nicht die Million“ meldete er sich damit für ein kurzes Comeback zurück. Um exakt 20.15 Uhr übernahm Raab das Programm für 15 Minuten. Inhaltlich erinnerte vieles an seine frühere Kultsendung „TV total“. Besonders sein typischer Humor war sofort wieder präsent, auch wenn der erste Eindruck eher an eine verkürzte Variante des früheren Formats erinnerte.

Einschaltquoten zum Auftakt

Zum Auftakt sahen 1,71 Millionen Menschen die Sendung in Deutschland. Das entsprach einem Marktanteil von 7,8 Prozent. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 530.000 Zuschauer ein. Das waren 14,4 Prozent Marktanteil – ein Wert, mit dem RTL sogar stärker abschnitt als „Die Höhle der Löwen“ im direkten Vergleich. Bei den 14- bis 59-Jährigen verfolgten rund 810.000 Menschen das neue Format, was einen Marktanteil von 10 Prozent ergab. Somit war der Start solide, aber kein durchschlagender Erfolg.

Kritik in den sozialen Medien

Obwohl viele einschalteten, gab es in den sozialen Netzwerken überwiegend kritische Stimmen. Unter dem Hashtag „diestefanraabshow“ häuften sich Kommentare wie „kaum aushaltbar“ oder „grottenschlecht“. Auch die kurze Dauer wurde mehrfach negativ angesprochen. Nur wenige lobten die Rückkehr des Entertainers.

Wie es nun weitergeht

Raab hat in dieser Woche noch mehrere Gelegenheiten, sein Publikum von der neuen Show zu überzeugen. Von Dienstag bis Freitag wird die Sendung täglich um 20.15 Uhr für jeweils 15 Minuten gezeigt. Ab kommender Woche ist „Die Stefan Raab Show“ dann immer mittwochs von 20.15 Uhr bis 21.30 Uhr zu sehen. Parallel dazu ist sie auch auf dem Streamingdienst RTL+ (Deutschland) verfügbar.