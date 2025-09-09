Stefan Raab will erneut gegen "TV Total" in den Kampf gehen

Seine letzte Sendung "Du gewinnst hier nicht Million" (RTL) moderierte Stefan Raab von September 2024 bis Juni 2025, doch die Show blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Die Sommerpause nutzten RTL und Raab, um eine komplett neue Sendung zu entwickeln. Jetzt hat er auf Instagram die neue Show angekündigt.

Diese wird "Die Stefan Raab Show" heißen. In dem Clip steht er vor einem Flipchart, worauf "RTL-Programmplanung" steht. Raab sagt: "Huhu, liebe Grüße ins Sonderhaus ... ähh ... ins Sommerhaus. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute: Meine neue Show läuft jetzt dienstags um 20:15 Uhr. Die schlechte Nachricht: Im Anschluss läuft trotzdem das Sonderhaus ... das Sommerhaus der Stars. Aber ich bereite euch gut darauf vor!"

Kampfansage

Die Wahl des Sendeplatzes ist wohl eine neue Kampfansage an Raabs langjährigen Arbeitgeber ProSieben. Dort läuft am Dienstag um 20:15 Uhr "TV total". Die Show, welche Raab erfunden und langjährig moderiert hat.

Mit seiner alten Show "Du gewinnst hier nicht die Million" kehrte er im Februar ins lineare Fernsehen zurück. Damals war "TV total" mit dem Moderator Sebastian Pufpaff (48) an diesem Wochentag. ProSieben wechselte die Show auf den Dienstagabend.

Inhalt unbekannt

Was genau in der neuen Show von Raab passieren wird, ist noch nicht bekannt. Es heißt nur: "In seiner neuen, eigens auf ihn zugeschnittenen Show widmet sich Stefan Raab in jeder Ausgabe wochenaktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen und Ereignissen."