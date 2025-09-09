360.000 Euro und 400 VIP-Gäste bei, Albertina Fundraising Dinner

Prominente Gäste folgten der Einladung des neuen Albertina-Direktors Ralph Gleis und zeigten sich spendabel. Ein Abend voller gesellschaftlicher, künstlerischer und kulinarischer Höhepunkte.

Am 9. September stand die Wiener Albertina ganz im Zeichen von Kunst und Gesellschaft. Rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur folgten der Einladung von Direktor Ralph Gleis, der erstmals zu einem Fundraising Dinner in seiner Amtszeit bat.

Gleis nutzte den festlichen Rahmen, um die Bedeutung privater Unterstützung für die Institution zu unterstreichen: Ohne Fördererinnen und Förderer wären zentrale Ankäufe, die den internationalen Rang des Hauses stärken, kaum möglich.

Elisabeth Gürtler und Alexandra Winkler © Andreas Tischler

360.000 Euro für Ikemura-Werk

Am Ende des Abends konnte sich das Museum über rund 360.000 Euro an Spenden freuen. Mit dieser Summe wird das Triptychon „Tokaido“ der japanisch-schweizerischen Künstlerin Leiko Ikemura für die Sammlung erworben. Ein bedeutender Zuwachs, der künftig in den Sälen der Albertina zu sehen sein wird.

Birgit Lauda und Marcus Sieberer beim Fundraising Dinner auf der Albertina-Terrasse. © Andreas Tischler

Prominente Unterstützer

Der Benefizabend brachte ein illustres Publikum zusammen: Ex-Kanzler Christian Kern, der frühere Außenminister und Kanzler Alexander Schallenberg, Unternehmerin Elisabeth Gürtler, Investor Hans Peter Haselsteiner, Christian Rainer und Regisseur Robert Dornhelm zählten zu den Gästen, die den Abend sichtbar genossen.

Birgit Lauda und ihr Ehemann Marcus Sieberer. © Andreas Tischler

Kulinarisches Erlebnis

Passend zur asiatischen Note des Kunstwerks wurde ein Menü serviert, das fernöstliche Aromen mit europäischer Raffinesse verband. Von mariniertem Wildlachs über gebackene Avocado bis hin zu Wagyu Beef, Barbarieente und Tofu in Kräuterkruste spannte sich der kulinarische Bogen. Verfeinert wurde das Ganze mit edlen Beilagen wie Teriyaki-Jus. Auch die Getränkeauswahl ließ keine Wünsche offen.