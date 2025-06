Lichterkinder laden zum Mitmachkonzert im Posthof

Auf der FrischLuft-Bühne des Posthofs erwartet Familien ein buntes Konzert voller Bewegung.

Bewegung, Musik und Mitmachspaß: Die Lichterkinder begeistern Kinder und Eltern mit ihren beliebten Songs wie „Körperteile-Blues“ oder „Lichterkinder“. Am 27. Juni gastieren sie im Rahmen ihrer Sommertour in Linz – open air auf der FrischLuft-Bühne im Posthof. Die Show lädt zum Mitsingen, Mittanzen und Mitlachen ein und bietet ein musikalisches Erlebnis für die ganze Familie. Empfohlen wird die Veranstaltung für Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter. Beginn ist um15.30 Uhr, Einlass ab 14.00 Uhr. Tickets sind online über oeticket erhältlich.OE24 verlost Tickets, zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Lichterkinder" an gewinnen@oe24.at schicken.