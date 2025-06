Lido Sounds: Regen und Gänsehautmomente

Ansturm auf Medizin-Studien: Linz verzeichnet Bewerbungsplus Am 4. Juli ist es wieder so weit: Österreichweit stellen sich über 15.000 Bewerberinnen und Bewerber dem Aufnahmetest für das Medizinstudium – Tendenz steigend. Besonders in Linz und Wien verzeichnet man heuer mehr Anmeldungen.