Linz AG plant Millionen-Projekt
Neue Kälteversorgung

Linz AG plant Millionen-Projekt

17.08.25, 10:58
Zahlreiche Gebäude sollen so in Zukunft gekühlt werden.

Die Linz AG investiert in den kommenden vier Jahren 95 Millionen Euro in ein groß angelegtes Fernkälte-Projekt, das künftig zahlreiche Gebäude in Linz klimafreundlich kühlen soll. Erste Abnehmer werden vor allem große Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime und Schulen sein, die bereits heute dringend Bedarf an effizienter Kühlung haben.

Das Konzept sieht vor, dass kaltes Wasser aus einer neuen Kältezentrale, die auf dem Gelände des Kraftwerks Linz Mitte errichtet wird, über ein Rohrnetz zu den angeschlossenen Gebäuden transportiert wird. Diese nachhaltige Kühlmethode soll die bisher üblichen, oft energieintensiven Einzelklimaanlagen ersetzen.

Der Klimatunnel wird das Herzstück sein

Herzstück des Projekts wird ein sogenannter „Klimatunnel“, der sich zwischen der Prinz-Eugen-Straße und dem Volksgarten erstrecken wird und als Hauptversorgungsachse dient. Tests für geeignete Nachrüstsysteme laufen derzeit – am wahrscheinlichsten gilt der Einsatz von Kühldecken.

Generaldirektor Erich Haider betonte, dass der Fokus zunächst auf großen Gebäuden liegt. Erst in einigen Jahren sei auch die Kühlung von Einzelwohnungen vorgesehen. Mit dem Fernkälteprojekt setzt die Linz AG einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung. Ziel ist es, die Lebensqualität in der wachsenden Stadt zu erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch für Kühlung deutlich zu senken.

