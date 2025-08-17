Kulinarische Reise am Südbahnhofmarkt

Feinschmecker kommen am Freitag wieder voll auf ihre Kosten.

Am kommenden Freitag verwandelt sich der Linzer Südbahnhofmarkt von 14 bis 18 Uhr in eine Bühne des guten Geschmacks. Unter dem Motto „Gustieren, Genießen & Wiederholen“ laden die Betriebe „deRgustationsladen“, „Käseglocke“ und „Goldküste“ zu einer besonderen Verkostung ein.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot: Feinkost, Fisch, Käse, Delikatessen, Getränke und Geschenkideen, präsentiert in charmanter Atmosphäre. Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) betont den Markt als Ort der Begegnung und Regionalität. Zwischen den Kojen 16 und 17 entsteht zudem eine Genusszone im Grünen. Die „Degustation“ lädt dazu ein, Neues zu entdecken, Bekanntes neu zu schmecken und persönlich mit Produzenten ins Gespräch zu kommen – ein Fest für alle Feinschmecker.