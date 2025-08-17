Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kulinarische Reise am Südbahnhofmarkt
© OÖ Tourismus/KK

Genuss pur in Linz

Kulinarische Reise am Südbahnhofmarkt

17.08.25, 10:35
Teilen

Feinschmecker kommen am Freitag wieder voll auf ihre Kosten.

Am kommenden Freitag verwandelt sich der Linzer Südbahnhofmarkt von 14 bis 18 Uhr in eine Bühne des guten Geschmacks. Unter dem Motto „Gustieren, Genießen & Wiederholen“ laden die Betriebe „deRgustationsladen“, „Käseglocke“ und „Goldküste“ zu einer besonderen Verkostung ein.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot: Feinkost, Fisch, Käse, Delikatessen, Getränke und Geschenkideen, präsentiert in charmanter Atmosphäre. Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) betont den Markt als Ort der Begegnung und Regionalität. Zwischen den Kojen 16 und 17 entsteht zudem eine Genusszone im Grünen. Die „Degustation“ lädt dazu ein, Neues zu entdecken, Bekanntes neu zu schmecken und persönlich mit Produzenten ins Gespräch zu kommen – ein Fest für alle Feinschmecker.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden