Linz AG verdichtet Takt fürs Weihnachtsshopping

Damit Geschenke in der Linzer Innenstadt und nicht online besorgt werden, wird das Öffi-Angebot komfortabler.

Linz. Um den Fahrgästen im Advent eine stressfreie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen, erhöhen die LINZ AG LINIEN an den besonders frequentierten Tagen ihr Fahrplanangebot.

An den Adventsamstagen, 29. November, 6., 13. und 20. Dezember, fahren die Stadtteillinien 101, 102, 103, 104, 105, 106 und 107 verlängert bis ca. 18 Uhr (statt bis 14 Uhr).

Intervallverdichtung bei der Pöstlingbergbahn

An den Adventsonntagen sowie am 8. Dezember und am 24. Dezember, fährt die Pöstlingbergbahn (Linie 50) zwischen 10 und 17 Uhr verstärkt im 15-Minuten-Takt. Am 24. Dezember gilt bis 19.30 Uhr der Samstagsfahrplan (letzte Bergfahrt 19 Uhr, letzte Talfahrt 19.30 Uhr). Zudem fährt die Stadtteillinie 150 am 24. Dezember im Samstagsfahrplan. Dieser Service dient vor allem allen Besuchern von „Advent wie im Märchen“ in der Grottenbahn.

Stressfrei einkaufen am 8. Dezember

Am Montag, 8. Dezember passen die LINZ AG LINIEN die Feiertagsfahrpläne auf folgenden Linien an:• Die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 verkehren nach dem Samstagsfahrplan im 7 1/2 Minuten-Intervall (ausgenommen der Bereich zwischen Trauner Kreuzung und Schloss Traun).• Die Pöstlingbergbahn (Linie 50) fährt zwischen den Haltestellen Bergbahnhof Talstation und Pöstlingberg von 10 bis 17 Uhr alle 15 Minuten.