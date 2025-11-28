Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Straßenbahnen fahren häufiger
© Linz AG

Ab 29. November

Linz AG verdichtet Takt fürs Weihnachtsshopping

28.11.25, 09:59
Teilen

Damit Geschenke in der Linzer Innenstadt und nicht online besorgt werden, wird das Öffi-Angebot komfortabler.  

Linz. Um den Fahrgästen im Advent eine stressfreie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen, erhöhen die LINZ AG LINIEN an den besonders frequentierten Tagen ihr Fahrplanangebot.

An den Adventsamstagen, 29. November, 6., 13. und 20. Dezember, fahren die Stadtteillinien 101, 102, 103, 104, 105, 106 und 107 verlängert bis ca. 18 Uhr (statt bis 14 Uhr).

Intervallverdichtung bei der Pöstlingbergbahn

An den Adventsonntagen sowie am 8. Dezember und am 24. Dezember, fährt die Pöstlingbergbahn (Linie 50) zwischen 10 und 17 Uhr verstärkt im 15-Minuten-Takt. Am 24. Dezember gilt bis 19.30 Uhr der Samstagsfahrplan (letzte Bergfahrt 19 Uhr, letzte Talfahrt 19.30 Uhr). Zudem fährt die Stadtteillinie 150 am 24. Dezember im Samstagsfahrplan. Dieser Service dient vor allem allen Besuchern von „Advent wie im Märchen“ in der Grottenbahn.

Stressfrei einkaufen am 8. Dezember

Am Montag, 8. Dezember passen die LINZ AG LINIEN die Feiertagsfahrpläne auf folgenden Linien an:• Die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 verkehren nach dem Samstagsfahrplan im 7 1/2 Minuten-Intervall (ausgenommen der Bereich zwischen Trauner Kreuzung und Schloss Traun).• Die Pöstlingbergbahn (Linie 50) fährt zwischen den Haltestellen Bergbahnhof Talstation und Pöstlingberg von 10 bis 17 Uhr alle 15 Minuten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden