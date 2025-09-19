„Linz ist nächstenLiebe“ startet zum Weltfriedenstag

Linz ruft zum respektvoller Umgang mit allen - auch mit Tieren - auf.

Linz. Linz ist eine Stadt des Miteinanders. Damit Respekt, Rücksichtnahme und Zusammenhalt im Alltag sichtbar bleiben, startet die neue Awareness-Kampagne „Linz ist nächstenLiebe“. Sie lädt die Linzer ein, bewusst achtsam miteinander umzugehen und ein friedliches Zusammenleben zu gestalten.

„Seit meiner persönlich eingeschränkten Mobilität nehme ich das Miteinander in der Stadt sensibler wahr als vorher. Viele Erlebnisse, die wir in der Stadt haben sind schön, anderen begegnen wir mit Kopfschütteln", sagt der Initiator der Kampagne, NEOS-Gemeinderat Georg Redlhammer. Daher war es mir ein Anliegen an das Herz zu appellieren, daran, dem Nächsten, der Nächsten mit Respekt und Liebe entgegenzutreten. Auch als Politiker dürfen wir über Liebe sprechen. Denn zusammenfassend ist es das, was uns alle verbinden sollte. Mit dieser Kampagne, dem großen Herz als Symbol der Liebe zeigen auch wir Politiker Herz. Wir müssen das aber auch im politischen Miteinander vorleben. Und das ist zuallererst der respektvolle Umgang miteinander. Das diese von mir initiierte Kampagne in den großen Kontext des Friedens gestellt wird, verstärkt die Botschaft der Liebe des Miteinander.“

Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) über das Kampagnenziel: "Wie wollen wir in Linz miteinander leben? Unser Ziel ist ein bewusstes Miteinander – geprägt von Respekt, Achtsamkeit, Rücksichtnahme und Teilhabe. Diese Kampagne ist ein Aufruf an alle Linzerinnen und Linzer, respektvolle Haltung zu zeigen und unsere Stadt aktiv, gemeinsam und friedlich mitzugestalten.“

Die Kampagne macht die Haltung „Linz ist nächstenLiebe“ sichtbar – in allen Kommunikationskanälen der Stadt sowie in den Verkehrsmitteln der LINZ AG.