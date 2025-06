Linz will gesündeste Stadt Österreichs werden

Linz hat am 30. Juni 2025 seine erste umfassende Gesundheitsstrategie präsentiert. Ziel ist es, allen Bürger*innen ein gesundes Leben zu ermöglichen

Linz.Mit der Gesundheitsstrategie 2030 setzt Linz klare Prioritäten: Gesunde Lebenswelten, Vorsorge, Bewegung, gesunde Ernährung und soziale Gerechtigkeit. Damit will die Stadt Linz das Gesundheitsbewusstsein ihrer Bürger stärken und möglichst allen den Zugang zu einem gesünderen Leben ermöglichen. „Wir legen großen Wert darauf, die Menschen direkt in ihren Lebensräumen zu erreichen – ob in Kindergärten, Schulen oder am Arbeitsplatz“, erklärt Bürgermeister Klaus Luger. Auch der politische Schulterschluss ist stark: Gesundheitsreferent Stadtrat Michael Raml betont die Bedeutung von Eigenverantwortung, effizientem Mitteleinsatz und dem Fokus auf konkrete Verbesserungen im Alltag.

Als konkrete Maßnahmen sind Projekte für Bewegungsförderung im öffentlichen Raum, der Ausbau von Gesundheitskompetenz und die verbesserte Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen vorgesehen. Die Strategie ist Teil des Linzer Stadtentwicklungskonzepts und wird laufend evaluiert.