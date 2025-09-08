Alles zu oe24VIP
Triathlon Linz
Pleschingersee

Linzer Triathlon zum Saisonabschluss

08.09.25, 08:55
Nach einem Jahr Pause wird wieder geschwitzt. 

Linz. Nach der wetterbedingten Absage 2024 wird diesen Sonntag, 14. September, der Abschluss der Triathlon-Saison in Linz gefeiert - mit Sprint und Olympischer Distanz, 3er-Teams und einem Kids-Aquathlon am Nachmittag. Noch bis 10. September  ist die Online-Anmeldung geöffnet. Ab 9 Uhr wird der Linzer Pleschingersee von den Sprintern durchschwommen. Um 10.30 Uhr springen alle, die die Olympische Distanz absolvieren, in den See. Der Wechsel von 40 Kilometern Radfahren zu 10 Kilometern Laufen belastet die Muskulatur schon in größerem Maße. Einsteiger sollten etwa mit drei bis vier Stunden Wettkampfzeit rechnen, die Anstrengung liegt zwischen einem Halbmarathon und einem Marathon.

