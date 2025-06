linzpride zieht am 21. Juni durch die Linzer City

Für die Linzpride werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht.

Linz. Jedes Jahr im Juni wird weltweit der Pride Month gefeiert. Der gesamte Monat ist geprägt von einem vielfältigen und diversen Kulturprogramm. „Die LGBTIQ*-Community ist oft von verbalen und körperlichen Übergriffen betroffen. Ich spreche mich grundsätzlich gegen jede Art von Gewalt aus", sagt die Linzer Vizebürgermeisterin LGBTIQ*-Referentin Tina Blöchl (SPÖ).

Am Pride Day am 13. Juni veranstaltet die HOSI einen interaktiven Infostand am Innovationshauptplatz in Linz. Hier werden Interessierte von 14 bis 18 Uhr umfassend über die Bedeutung des Christopher Street Day (CSD) und die linzpride informiert. Zudem werden Einblicke in das vielfältige Angebot der HOSI Linz, sowie in das Veranstaltungsprogramm im Pride Month Juni, geboten.

Die linzpride findet heuer am 21. Juni statt: Um 14 Uhr startet die linzpride-Parade im Volksgarten und zieht bunt und lautstark durch die Innenstadt. Mit Musik, Trucks und vielen engagierten Menschen feiert die LGBTIQA*-Community. Im Anschluss lädt die Pride City beim OK Linz zum gemeinsamen Ausklang mit Kultur, Info-Angeboten und Festivalstimmung ein.