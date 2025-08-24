Lkw-Fahrer mit zwei Promille gestoppt

Der 57-Jährige hatte auch die Ruhezeiten ignoriert.

Gefährliche Fahrt auf der Innkreisautobahn: In der Nacht auf Sonntag stoppte die Polizei im Bezirk Grieskirchen einen 58-jährigen Lkw-Fahrer aus Rumänien.

Er war nicht nur übermüdet und hatte vorgeschriebene Ruhezeiten ignoriert, sondern auch stark alkoholisiert. Ein Vortest ergab knapp zwei Promille, den offiziellen Alkomatentest verweigerte er. Laut Polizei war die Alkoholisierung bereits deutlich erkennbar. Der Mann durfte nicht weiterfahren, sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Ihn erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Nichteinhaltung des Wochenendfahrverbots sowie der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Die Polizei betonte die Gefährlichkeit solcher Fahrten, die ein hohes Risiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellen.