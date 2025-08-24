Marquez auch bei Ungarn-Premiere "außerirdisch"

Marc Marquez ist auch bei der MotoGP-Premiere in Ungarn eine Klasse für sich und feiert seinen 7. GP-Sieg in Serie. Nach seinem Coup vor Pedro Acosta (KTM) und Marco Bezzecchi (Aprilia) liegt der Ducati-Star in der WM bereits 175 Punkte vor seinem Bruder Alex Marquez.

Eine Woche nach dem Double in Spielberg schrieb der alles dominierende MotoGP-Pilot auch in Ungarn Geschichte. Marquez ließ auf dem neuen Balaton Park Circuit nichts anbrennen. Als Marco Bezzecchi kurzeitig die Führung übernommen hatte, blieb Marquez cool und fuhr seinen 10. Saisonsieg auf dem ihm auf den Leib geschnittenen Linkskurs souverän nach Hause.

Siege auf 22 verschiedenen Rennstrecken

Damit hat Marquez, der vor wenigen Tagen erstmals in Spielberg gewonnen hatte, Siege auf 22 verschiedenen Rennstrecken. Nur die Legenden Mick Doohan (24 Siege) und Valentino Rossi (23) liegen in dieser Wertung noch vor dem Spanier.

Bei 175 Punkten Vorsprung ist Marquez der 9. WM-Titel (7. MotoGP) nur mehr theoretisch zu nehmen. Weiter geht's am 7. September in Barcelona - beim Marquez-Heim-GP in Barcelona.