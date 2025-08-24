Tierhelfer befreiten Schwan aus Angelschnur

Ohne die Hilfe wäre das Tier wohl qualvoll verendet.

Dramatischer Einsatz an der Schlögener Schlinge (Bezirk Eferding): Ein Schwan hatte sich in einer Angelschnur verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

© Tierhilfe Gusental/KK

Spaziergänger alarmierten die Tierhilfe Gusental, die mit spezieller Ausrüstung ausrückte. Ein Helfer schwamm zu dem Tier und fand es vollständig in dünne Schnüre verheddert, sogar Flügel und Beine waren umwickelt. Vor Ort schnitt er die Fäden vorsichtig durch und brachte den Schwan ans Ufer. Nach einer Kontrolle ohne Befund durfte das Tier zurück ins Wasser und schwamm erleichtert zu seiner Familie.

© Tierhilfe Gusental/KK

Die Retter sammelten weitere Angelschnüre ein und mahnten eindringlich, keinen Müll in der Natur zu hinterlassen.