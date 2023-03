Mann in Oberösterreich auf offener Straße niedergestochen

Eine Person wurde mit einem Messer schwer verletzt, die Polizei sucht nach zwei Verdächtigen.

Ein Mann ist am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf offener Straße niedergestochen worden. Zwei Verdächtige, die in der Nähe des Schwerverletzten gesehen wurden, flüchteten. Nach ihnen lief am Vormittag eine Großfahndung. Ob sie etwas mit dem Überfall zu tun haben, konnte die Polizei vorerst nicht sagen. Auch die Identität des Opfers war unbekannt.

Der Verletzte hatte keine Ausweisdokumente bei sich und war nicht ansprechbar, als die Rettung eintraf, berichtete eine Polizeisprecherin. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.