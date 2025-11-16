Martin Winkler zu Aufsichtrats-Unstimmigkeiten

LR Martin Winkler hatte Erklärungsbedarf zu seinem ehemaligen Aufsichtsratsposten.

Freistadt. Die Veranstaltungen mit dem Motto „Mehr Energie“ führen der SPÖ-OÖ-Vorsitzende Landesrat Martin Winkler in jede Region des Landes. Im Mittelpunkt stehen die Inhalte des Winkler-Plans, die vor allem Themen wie leistbares Wohnen, eine sichere Energiewende und faire Arbeitsbedingungen im Fokus haben. Am Samstag präsentierte Winkler im Taurum in Freistadt seinen Wirtschaftsplan.

Am Sonntag hatte Winkler dann Erklärungsbedarf zu einem Wirtschaftsthema, das ihn persönlich betrifft. Der Unternehmer hat sich mit 29. Mai aus dem Aufsichtsrat der Landesholding Burgenland GmbH verabschiedet - mit schriftlicher Bestätigung. Im November wurde er jedoch noch immer im Firmenbuch als Aufsichtsrat angeführt. Auf oe24.at-Anfrage gab Winkler bekannt, dass nun abermals eine Löschung beantragt wurde.