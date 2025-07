90 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren löschten den Brand.

Bei Schweißarbeiten an einem Auto geriet am Donnerstagnachmittag in Pupping (Bezirk Eferding) der Unterboden in Brand. Der 67-jährige Linzer konnte sich rechtzeitig retten. Das Feuer breitete sich schnell aus, die Halle stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Rund 90 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren löschten den Brand. Fahrzeuge und Maschinen in der Halle brannten vollständig aus.