Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Wirtschaftsaufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Brucknerhaus will offener sein.

Neues Konzept

Mehr Offenheit und Publikum im Linzer Brucknerhaus

08.10.25, 14:41
Teilen

Das Brucknerhaus Linz will unter Norbert Trawöger ein offeneres, lebendigeres Haus werden. 

Linz. Der neue künstlerische Direktor der LIVA, Norbert Trawöger, will das Brucknerhaus für ein breiteres Publikum öffnen. Mit der Wiedereinführung günstiger Stehplätze um zehn Euro und kostenlosen Kurzkonzerten soll der Zugang erleichtert werden.

Auch das Brucknerfest wird künftig kompakter und fokussierter gestaltet. Zudem sollen neue Formate für Kinder, Familien und Studierende mehr Menschen ins Haus an der Donau locken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden