Mehr Offenheit und Publikum im Linzer Brucknerhaus

Das Brucknerhaus Linz will unter Norbert Trawöger ein offeneres, lebendigeres Haus werden.
Linz. Der neue künstlerische Direktor der LIVA, Norbert Trawöger, will das Brucknerhaus für ein breiteres Publikum öffnen. Mit der Wiedereinführung günstiger Stehplätze um zehn Euro und kostenlosen Kurzkonzerten soll der Zugang erleichtert werden.
Auch das Brucknerfest wird künftig kompakter und fokussierter gestaltet. Zudem sollen neue Formate für Kinder, Familien und Studierende mehr Menschen ins Haus an der Donau locken.