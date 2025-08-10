Melissa Naschenweng-Konzert: Rollende Engel retteten Fan

Beim Open Air Konzert bekam eine Besucherin einen epileptischen Anfall.

OÖ. Am 8. August waren die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins Rollende Engel beim Melissa Naschenweng Konzert in Haibach ob der Donau in Oberösterreich dabei. Grund war eigentlich eine letzte Wunscherfüllung und sie wurden dann auch noch ungeplant zu Lebensrettern.

Aufgrund der großen Hitze halfen die medizinisch ausgebildeten Ehrenamtler vielen Menschen vor Ort. Einer Frau retteten sie das Leben.

Frau war zusammen gebrochen

Eine 50-jährige Konzertbesucherin war bewusstlos zusammen gebrochen und erlitt epileptische Anfälle. „Wir konnten Dank unserer medizinisch top ausgebildeten ehrenamtlichen Wunscherfüller sofort beste medizinische Betreuung vor Ort machen“, erklärt Florian Aichhorn, Wunscherfüller/Koordinator des Vereins. Die Frau wurde mit dem Christophorus 10 ins Spital geflogen.

Wann kommt der Verein Rollende Engel zum Einsatz? Wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht mehr erfüllbar sind weil der Patient bettlägerig ist und medizinische/pflegerische Betreuung benötigt wird. Am Tag der Wunscherfüllung wird der Fahrgast durch ein medizinisch ausgebildete Team begleitet. Alle Wunscherfüller arbeiten ehrenamtlich und mit viel Engagement, um diese letzten Wünsche wahr werden zu lassen.