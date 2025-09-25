Mit 30 Jahren zur jüngsten Vizebürgermeisterin der Linzer Geschichte angelobt

Nach dem Abgang von Tina Blöchl übernimmt Merima Zukan u.a. das Schulwesen.

Linz. Merima Zukan wurde in der heutigen Sitzung des Gemeinderats zur neuen dritten Vizebürgermeisterin angelobt. Mit 30 Jahren ist sie die jüngste Vizebürgermeisterin in der Geschichte der Stadt Linz. Zukan übernimmt künftig die Ressorts Personalangelegenheiten, Liegenschaften sowie das Schulwesen.

Die gebürtige Linzerin ist Wirtschaftswissenschaftlerin und schloss sowohl ihr Bachelor- als auch ihr Masterstudium an der Johannes Kepler Universität Linz ab. Beruflich ist sie seit mehreren Jahren in der Energie- und Mobilitätsbranche tätig. Zuletzt arbeitete sie als Produktmanagerin für E-Mobilität bei der LINZ STROM GAS WÄRME GmbH (LINZ AG), wo sie die strategische Steuerung und Weiterentwicklung des gesamten Produktportfolios in der Ladeinfrastruktur über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verantwortete. Darüber hinaus war sie Generalsekretärin des Bundesverbands Elektromobilität Österreich (BEÖ).Damit bringt sie umfassende Erfahrung aus einer zukunftsorientierten und technologiegetriebenen Branche in die Stadtpolitik ein.

Politisch ist Merima Zukan seit 2021 als Gemeinderätin der Stadt Linz aktiv. Ihr Engagement begann bereits in der Jugend in der SPÖ sowie in der Sozialistischen Jugend und beim VSStÖ Linz. Zudem ist sie Mitglied in mehreren Aufsichtsräten städtischer Unternehmen.