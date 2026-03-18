Mit umgeschnallter Sense: Arbeiter ertrinkt in Fischteich

Der Mann wollte nicht fischen sondern das Ufer freimachen.

Gunskirchen. Ein 53-jähriger polnischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Wels-Land starb Dienstagabend bei Baumschnitt- und Mäharbeiten in Gunskirchen (Bez. Wels-Land). Der Mann arbeitete mit einer Motorsense, die er mit einem Brustgeschirr an seinem Oberkörper befestigt hatte, an einem steil abfallend und mit Wurzelstöcken durchsetzten Fischteich-Ufer. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der53-Jährige in den Teich und verhedderte sich vermutlich mit der Sense, wodurch er sich nicht mehr selbstständig aus dem Wasser befreien konnte. Rund zwei Stunden später wurde der Pole von seinem49-jährigen Nachbarn im Wasser treibend gefunden. Dieser verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Der 53-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Teich geborgen, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.