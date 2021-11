Mord-Alarm um Kellner-Legende

Der Linzer Kult-Kellner Werner „Molly“ M. starb unter mysteriösen Umständen.

OÖ. Nicht nur in den sozialen Medien verbreitete sich die Schock-Nachricht vom Tod der 51-jährigen Gastro-Legende wie ein Lauffeuer: „Molly“, wie ihn Freunde, Bekannte und Gäste gleichermaßen liebevoll nannten, wurde Montagfrüh tot im Hinterhof einer bekannten Balkan-Bar auf der Landwied-straße aufgefunden.

Da die Leiche des bekennenden FC-Bayern-Fans schwere Kopfblessuren und mehrere Knochenbrüche aufwies, wurde eine Obduktion angeordnet.

51-Jähriger in Hinterhof zu Tode geprügelt?

Zu Redaktionsschluss war noch völlig unklar, ob die Verletzungen von einem Sturz stammen oder ob es sich um ein Verbrechen handelt – wobei alles nach einer brutalen Prügelattacke aussieht. Das Ergebnis der Autopsie wird heute, Dienstag, erwartet. Die Trauer um „Molly“, der einst in der Mausefalle, im Atrio und zuletzt in einem Lokal in der PlusCity arbeitete, ist enorm: Für alle war er ein Unikat und stets ein „grader Michl