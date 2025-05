Musik trifft Traunsee: „Gmunden rockt“ 2025

Drei Tage, drei Headliner, tausende Fans: "Gmunden rockt" verwandelt den Rathausplatz auch 2025 wieder in eine große Freiluftbühne direkt am Traunsee. Von 29. bis 31. Mai sorgen Die Fantastischen Vier, Pizzera & Jaus und Edmund für ein musikalisches Erlebnis.

Vom 29. bis 31. Mai wird Gmunden wieder zur Rock-Hochburg: Beim Open-Air-Festival "Gmunden rockt" am Rathausplatz treffen Musik und Sommerstimmung aufeinander. Am Donnerstag eröffnen Die Fantastischen Vier die Bühne mit ihrer "Long Player"-Tour. Am Freitag sorgen Pizzera & Jaus mit Humor und Hits für beste Laune. Den krönenden Abschluss liefern Edmund am Samstag. Drei Abende, drei großartige Live-Acts, traumhafte Kulisse am Traunsee – Musikfans sollten sich das nicht entgehen lassen! Tickets sind bereits erhältlich, Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 19 Uhr. Auch heuer werden wieder tausende Besucher erwartet.