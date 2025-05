Muttertag am Plauderbankerl verbringen

Der zweite Sonntag im Mai gehört unseren Müttern. Sie sind für uns da, trösten bei kleinen und großen Sorgen und verdienen einen Orden für ihre Superkräfte.

OÖ. Diesen Sonntag, 11. Mai, ist es wieder Zeit, die Königin des Alltags hochleben zu lassen – die Mama.

ÖSTERREICH hat Last-Last-Minute-Ideen für den Muttertag zusammengestellt: Gutscheine für das Spa Resort Geinberg können auch als Print@home-Variante gekauft werden - und einem gemeinsamen Wellness-Tag mit Karibik-Lagune steht nichts mehr im Wege.

Plauderbankerl. Seit einigen Monaten gibt es auf dem St. Barbara Friedhof in Linz ein „Plauderbankerl“: Direkt neben dem Brunnen, ganz zentral auf dem Friedhof stehen zwei Bänke, die einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wer dort sitzt, zeigt, dass sie oder er gerne mit anderen Menschen in Kontakt tritt. Am Muttertag finden Sie beim Plauderbankerl eine kleine blühende Überraschung zum Mitnehmen (solange der Vorrat reicht) – für alle Mütter und für all jene, die ihre Mutter an diesem Tag besonders vermissen.

Die Linz AG lädt auch heuer wieder alle Mütter auf den halben Bade-Eintritt ein.