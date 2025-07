Nach Hundeattacke auf Kinderwagen: Gemeinde plant Abnahme der Tiere

Wohin die großen Hunde vom Bauernhof gebracht werden sollen, ist derzeit noch offen.

Gampern. Nach den Hundebissen in Gampern (Bez. Vöcklabruck) am Sonntag, bei denen zwei Mischlingshunde eine 37-jährige Frau samt Kinderwagen angegriffen und auf beiden Oberschenkel gebissen haben, will die Gemeinde nun gegen die Hundebesitzer vorgehen.

Bürgermeister Jürgen Lachinger (ÖVP) will, dass die Hunde den Besitzern abgenommen werden. Das hat Lachinger am Dienstagvormittag gegenüber Radio Oberösterreich angekündigt.

„Es hat seitens der Gemeinde Gespräche gegeben, und die Besitzer zeigen sich einsichtig“, sagt Bürgermeister Jürgen Lachinger. Sie seien bereit für eine Abnahme. Laut Mutter, die mit ihrer neunjährigen Tochter unterwegs gewesen ist, handelt es sich um einen großen Mischlingshund und einen Berner Sennenhund.

Der Bürgermeister wird Zeugen befragen und sein weiteres Vorgehen mit der Bezirkshauptmannschaft sowie dem Land abstimmen.