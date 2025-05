Nach Maibaum-Fest: Vermisster Radler tot aufgefunden

Nach dem Maibaumfest fehlte von dem 62-Jährigen jede Spur.

Ein trauriges Ende hat am Freitag eine Suchaktion nach einem abgängigen Radfahrer (62) in Regau, Bezirk Vöcklabruck, genommen. Der Abgängige wurde tot aufgefunden.

Die Einsatzkräfte rückten am Freitag kurz nach 9 Uhr zu einer Suchaktion nach Regau aus, nachdem ein Radfahrer offenbar seit dem Vortag abgängig war.

Bekannt war, dass der 62-Jährige offenbar nach dem Besuch bei einem Maibaumfest mit dem Fahrrad nach Hause fahren wollte, wo er aber offenbar nicht angekommen sein dürfte. Am Freitagvormittag startete dann eine Suchaktion, zwei Feuerwehren - darunter eine Drohne - sowie Such- und Rettungshunde waren im Einsatz.

Kurz nach dem Alarm wurde der Radler dann ersten Angaben zufolge leblos aufgefunden, für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. Was genau geschehen war, war vorerst unklar, die Polizei ermittelt.