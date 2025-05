Bei mehreren Einbrüchen: Dieb klaute 346 Rubbellose

Der 56-Jährige machte sich gleich neun Mal über die gleiche Firma her.

Stmk. Der Filialleiter einer Firma in Hafendorf erstattete am Mittwoch Anzeige. Bei ihm wurde zu diesem Zeitpunkt bereits acht Mal eingebrochen.

Aufgrund der Anzeige führten Polizisten gemeinsam mit der Diensthundeinspektion Nord eine Fahndung in der Firma durch. Auch am gleichen Tag gelang es dem Dieb wieder einzubrechen. Die Beamten konnten den 56-Jährigen jedoch kurze Zeit später festnehmen. Der gebürtige Brucker wurde einvernommen. Am Donnerstag ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben eine Hausdurchsuchung an einer ausfindig gemachten Wohnung an. Dort konnte das Diebesgut, nämlich 346 gestohlene Rubellose, sichergestellt werden.

Der Verdächtige ist amtsbekannt und teilweise geständig. Laut seinen eigenen Angaben sei er Krimineller aus Leidenschaft. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung des Verdächtigen in die Justizanstalt Leoben an.