Nächstes Traditions-Wirtshaus muss schließen

Das nächste Traditionslokal muss schließen. Diesmal macht ein beliebtes Wirtshaus in der Linzer Innenstadt für immer zu.

Nach fast fünf Jahren schließt überraschend das Wirtshaus "Die Wirtsleut" in der Linzer Innenstadt. Sie verabschieden sich aus dem traditionsreichen "Leopoldistüberl" in der Adlergasse.

Seit rund 70 Jahren befindet sich das Lokal im ersten Stock des Gebäudes und ist als "Leopoldistüberl" bekannt. In der Corona-Pandemie übernahmen die vier Gastro-Profis den ehemaligen "Wirten am Graben". Das Lokal etablierte sich sehr schnell als ein beliebter Treffpunkt in der Linzer Innenstadt.

Überraschende Schließung

Am Montag verkündete das Wirtshaus, dass sie schließen müssen. Auf einem handgeschriebenen Zettel im Schaukasten stand: "Wir müssen leider schließen", gefolgt von einem traurigen Smiley.

Die Betreiber beschlossen die Schließung Anfang der Woche und gaben bisher noch keinen Grund für diese Entscheidung an. Die Lokalbetreiber befinden sich höchstwahrscheinlich in finanziellen Schwierigkeiten, der Eigentümer verweist auf hohe Mietrückstände.