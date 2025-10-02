Neue Ausstellung im Lentos Kunstmuseum

Am Samstag ist Lange Nacht der Museen mit einer neuen Schau im Lentos Kunstmuseum.

Linz. Das Lentos Kunstmuseum präsentiert ab heute Abend die erste museale Einzelausstellung des österreichischen Künstlers Georg Pinteritsch. Themen wie kulturelles Erbe, kollektive Identität und gesellschaftliche Ordnungssysteme stehen im Zentrum – immer mit dem Bewusstsein, dass unser Wissen über die Vergangenheit von gegenwärtigen Deutungen geprägt ist.Die für die Ausstellung neu entstandenen Werke reflektieren mit subtiler Ironie destruktives männliches Handeln als kulturelle Norm, Eskalation als historische Konstante und die Fragilität aktueller Deutungssysteme.Die Vernissage mit Georg Pinteritsch unter dem Titel "Im Dienst der Zugehörigkeit, in der Gruppe der echten Jungs, sich so zu verhalten, wie es belohnt wird" beginnt um 19 Uhr. Am Samstag kann die Schau, die bis 11. Jänner läuft, im Rahmen der Langen Nacht der Museen besucht werden. Georg Pinteritsch ist ab 19 Uhr anwesend.