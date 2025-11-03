Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Inland
  Chronik
  Oberösterreich
Neue Förderung: Eigentum für alle Generationen sichern

03.11.25, 14:16
Land OÖ startet neue Eigenheimförderung ab 2026 – mit klaren Vorteilen für Häuslbauer und Wohnungskäufer. 

OÖ. Ab 1. Jänner 2026 tritt in Oberösterreich die neue Eigenheimförderung in Kraft. Sie gilt bis Ende 2027 und bringt mehr Planungssicherheit für alle, die sich den Traum vom Eigenheim oder einer Eigentumswohnung erfüllen möchten. „Eigentum bedeutet Stabilität, Sicherheit und Verantwortung für kommende Generationen“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner am Montag bei der Pressekonferenz.

Auch Förderung für Eigentumswohnung

Gefördert werden künftig nicht nur Eigenheime, sondern auch Eigentumswohnungen – erstmals inklusive Tiefgaragenplätze. Die Förderung erfolgt als Hypothekendarlehen mit 35 Jahren Laufzeit und 1,5 Prozent Fixzins in den ersten zehn Jahren. Insgesamt investiert das Land jährlich rund 17,5 Mio. Euro in den Wohnbau. „Damit schaffen wir Perspektiven für junge Familien und sichern die hohe Bauqualität in Oberösterreich“, so Haimbuchner.

