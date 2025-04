Neue "Genussplatzerl" am Linzer Südbahnhofmarkt

Die Tische sind nicht an Kojen gebunden, das heißt man sich vom anderen Ende des Marktes Essen holen.

Linz. Mit den länger werdenden Tagen und den zunehmenden Temperaturen im Frühling macht der Besuch auf den Linzer Märkten doppelt Spaß: Neben den Kiosken und Marktständen, die mit ihren regionalen Produkten zum genussvollen Einkaufserlebnis einladen, werden mit dem heutigen Tag am Linzer Südbahnhofmarkt „Genussplatzerl“ aufgestellt. Das sind etwa ein Dutzend Tische samt Stühlen in den Marktfarben rot und lila, die den Besuchern Gelegenheit zum Plaudern, Gustieren, Frühstücken oder Brunchen am Markt geben. Dazu können die von vielen Kojen und Marktfahrern angebotenen Speisen gleich an Ort und Stelle konsumiert werden. Die Aktion beginnt ab 4. April und wird an den Markttagen bis zum Herbstbeginn fortgesetzt.

„Wir wollen am Südbahnhofmarkt ein gesellschaftliches und kulinarisches Erlebnis im Freiluft-Schanigarten bieten, um Kontakte zu pflegen, zu plaudern und das bunte Markttreiben auf einzigartige Weise zu erleben.“, sagt Linzer Marktreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) und lädt zum Besuch ein. Tipp: Silvia Schneider zeichnete eine Sendung von "Silvia kocht" am Linzer Südbahhofmarkt auf.