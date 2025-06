Neue Schneiderei hat in Steyr eröffnet

Besonders Damenkleidung wird individuell angepasst.

Kürzlich eröffnete Hosnia Hosseini ihre Änderungsschneiderei am Grünmarkt 15 in Steyr. Die gebürtige Afghanin mit Ausbildung zur Modedesignerin bietet Änderungen und Reparaturen an Textil- und Lederwaren sowie Textilreinigung in Kooperation mit der Pilz Textilreinigung an.

Auf 25 Quadratmetern stehen ihr dafür mehrere spezialisierte Nähmaschinen zur Verfügung. Besonders Damenkleidung wird individuell angepasst. Trotz Wohnsitz in Linz entschied sich Hosseini bewusst für den Standort Steyr. Die Eröffnung ist Teil der positiven Entwicklung der Innenstadt als Zentrum für Handwerk und Dienstleistungen. Eine Eröffnungsaktion lockt mit günstigen Preisen. Die Änderungsschneiderei ist Montag bis Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Unterstützt wird das Projekt vom TIC Steyr.