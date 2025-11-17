Neue tierische Mitbewohner in Wels’ Seniorenzentren

Roboterkatzen sorgen in den Welser Senioreneinrichtungen für Nähe und spürbare Entspannung.

Wels. In den vier Häusern der städtischen Seniorenbetreuung ziehen seit Kurzem schnurrende Demenzkatzen ein – realistische Roboterkatzen, die besonders Menschen mit Demenz spürbar guttun. Mit weichem Fell, sanften Bewegungen und beruhigendem Schnurren reagieren sie auf Berührungen und schaffen Momente von Nähe und Vertrautheit.

Viele Bewohner entspannen sich, lächeln oder erinnern sich an frühere Haustiere. Auch das Betreuungsteam berichtet von mehr Ruhe und schönen gemeinsamen Augenblicken. Für Sozialreferentin Christa Raggl-Mühlberger zeigen die positiven Reaktionen, wie moderne Technik emotionale Wärme in den Alltag bringen kann.