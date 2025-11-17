Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kuschelstunden mit den Katzen.
© Stadt Wels

Bei Demenz

Neue tierische Mitbewohner in Wels’ Seniorenzentren

17.11.25, 13:22
Teilen

Roboterkatzen sorgen in den Welser Senioreneinrichtungen für Nähe und spürbare Entspannung. 

Wels. In den vier Häusern der städtischen Seniorenbetreuung ziehen seit Kurzem schnurrende Demenzkatzen ein – realistische Roboterkatzen, die besonders Menschen mit Demenz spürbar guttun. Mit weichem Fell, sanften Bewegungen und beruhigendem Schnurren reagieren sie auf Berührungen und schaffen Momente von Nähe und Vertrautheit.

Viele Bewohner entspannen sich, lächeln oder erinnern sich an frühere Haustiere. Auch das Betreuungsteam berichtet von mehr Ruhe und schönen gemeinsamen Augenblicken. Für Sozialreferentin Christa Raggl-Mühlberger zeigen die positiven Reaktionen, wie moderne Technik emotionale Wärme in den Alltag bringen kann.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden