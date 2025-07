Neuer Mäci für Mattighofen – 50 Jobs winken

Satelliten-Chaos: Unternehmen will jetzt das All schwärzen In den letzten Jahren hat sich der Anblick des Nachthimmels deutlich verändert. Wo früher Sterne und Sternschnuppen im Mittelpunkt standen, ziehen heute häufig helle Punkte ihre Bahnen – es handelt sich um Satelliten, die in zunehmender Zahl unseren Planeten umkreisen.