Messerattacke: Streit zwischen Ex-Freundinnen außer Kontrolle

Nachdem eine 20-jährige Frau, die sich als Mann fühlt, trotz einstweiliger Verfügung in die Wohnung in Meidling ihrer Ex-Lebensgefährtin kam, entbrannte ein Streit.

Trotz einstweiliger Verfügung suchte die 20-Jährige ihre Ex in deren Wohnung am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in Meidling auf. Dort eskalierte schnell ein Streit zwischen den beiden Frauen.

Dabei soll sich die Jüngere, die sich als Mann fühlt, zwei Küchenmesser an sich genommen und ihre Ex-Freundin damit bedroht haben. Daraufhin griff auch die 26-Jährige zu einem Messer, stach auf die 20-Jährige ein und fügte ihr eine tiefe Schnittwunde am Arm zu.

Der Notruf wurde verständigt. Um ihre Geschichte zu vertuschen, gab das ehemalige Pärchen an, zuvor von Jugendlichen mit einem Messer ausgeraubt worden zu sein. Doch die Lüge wurde schnell entlarvt. Die Blutspuren in der Wohnung dürften eine andere Story erzählt haben.

Jüngere wurde festgenommen

Im Zuge weiterer Ermittlungen schilderte die 26-Jährige jedoch den nach aktuellem Stand tatsächlichen Tathergang. Sie gab an, aus Notwehr gehandelt zu haben. Die Tatwaffen sowie die Blutspuren wurden gesichert. Die 20-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte ihre Festnahme.Die 26-Jährige wurde vernommen und anschließend auf freiem Fuß angezeigt.