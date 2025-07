Ein Jahr Aufschub für Lackenhof: Betrieb der Ötscherlifte wird fortgeführt

Die Ötscherlifte bleiben eine weitere Wintersaison in Betrieb. Das Land Niederösterreich stellt die nötigen Mittel bereit, fordert aber mehr Engagement aus der Region.

Der Betrieb der Ötscherlifte in Lackenhof im Bezirk Scheibbs wird auch 2025/2026 fortgeführt, weiterhin wird am Ganzjahreskonzept gearbeitet. Kurt Hackl, Aufsichtsratsvorsitzender von ecoplus und Chef des ÖVP-Landtagsklubs, erhofft sich laut Aussendung vom Montag "mehr Kooperationsbereitschaft" der Grundeigentümer, "an einem zukunftsfähigen Weg zu arbeiten". Das Land Niederösterreich ist bei den Ötscherliften Ende 2021 nach dem Rückzug der Schröcksnadel-Gruppe eingesprungen.

Helmut Miernicki, ecoplus Geschäftsführer, Peter Müllner, Vizebürgermeister Marktgemeinde Gaming, KO Kurt Hackl, ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender, Gerald Lechner, Vizebürgermeister Marktgemeinde Lunz am See und LAbg. Anton Erber. © Thomas Brunner

Die Zusage für den Weiterbetrieb gelte nun vorerst für ein Jahr, wurde betont. "Denn: Für 2027 und darüber hinaus gibt es derzeit noch keine Budgetbeschlüsse des Landes. Daher kann und will ich den zuständigen Gremien - insbesondere dem Landtag - nicht vorgreifen", sagte Hackl in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der ecoplus, in deren Zuständigkeit die Betreibergesellschaft Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH fällt.

"Gemeinsame Anstrengung der gesamten Region" gefordert

Es bestehe die Bereitschaft, "dem Team vor Ort die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen". Erwartet würden neben vermehrter Kooperationsbereitschaft der Grundeigentümer weiterhin auch "das intensive Bemühen der Gemeinden und touristischen Betriebe". Hackl: "Es braucht die gemeinsame Anstrengung der gesamten Region." Für einen funktionierenden Aufenthaltstourismus sei eine Qualitätsoffensive bei den Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben erforderlich. Die Unternehmensgruppe Lenikus habe bereits drei Bestandsobjekte erworben und sei bereit zu investieren, wenn Seilbahn- und Freizeitinfrastruktur verbessert und auch das Radfahrangebot erweitert werden.

"Wir werden unsere Anstrengungen, Nutzungsvereinbarungen zum Radfahren auf ausgewählten Forststraßen abzuschließen, von Seiten der Gemeinde verstärken", kündigte Andreas Fallmann, SPÖ-Bürgermeister der Marktgemeinde Gaming, an. Es gebe bereits Grundeigentümer, die diese Entwicklung unterstützen. "Denn wir brauchen gerade für Gäste, die in Zukunft in Lackenhof nächtigen, ein hochwertiges Gravelbike-Angebot", betonte der Ortschef.

Die landeseigene ecoplus Alpin GmbH, die zuvor 40 Prozent an den Ötscherliften gehalten hatte, übernahm im Dezember 2021 die restlichen Anteile von der Schröcksnadel-Gruppe. Zuvor war der Betrieb wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit vor dem Aus gestanden. Seit mehreren Jahren wird an einer Neupositionierung der Region als Destination für Ganzjahrestourismus gearbeitet.