Neuer Rettungsvorschlag für Linzer Flughafen

Nach fünf Jahren mit anhaltenden Verlusten und weitgehend aufgebrauchten Rücklagen, könnten bis zu 100 Unternehmen einspringen.

Linz. Der Linzer Flughafen, der im Besitz vom Land OÖ und Stadt Linz ist, könnte teilprivatisiert werden: Der Unternehmer Manfred Zorn aus Hofkirchen an der Trattnach möchte laut Medienberichten mit einem Konsortium die Hälftebeteiligung der Stadt Linz übernehmen. Der Plan: Bis zu 100 Unternehmen aus Oberösterreich sollen je ein Prozent an einem Konsortium übernehmen. Ein Prozent kostet 40.000 Euro. Der Flughafen Linz kämpft seit Jahren mit rückläufigen Passagierzahlen, mit morgen stellt die AUA die Frankfurt-Verbindung ein.

Der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) sagte gegenüber dem ORF, dass er das Interesse begrüße und für Gespräche zur Verfügung stehe.