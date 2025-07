Neuer Treffpunkt unter der Eisenbahnbrücke

Am 16. Juli startet mit „Under the Bridge“ ein einzigartiger Ort für Kultur, Sport und Begegnung in Linz.

Linz. Mit „Under the Bridge" entsteht unter der Neuen Eisenbahnbrücke in Linz ein neuer Freiraum für alle. Die Eröffnung findet am Dienstag, 16. Juli ab 16 Uhr statt. Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit Musik, Sport und Kulinarik. Das Projekt verbindet Gastronomie, Bewegung und Kultur – offen, konsumfrei und inklusiv.

Workshops und Turniere für Bewegung Neben einem „Signature Container" mit Picknickkörben gibt es ein Coffee Bike und ein Blender-Bike für selbstgemixte Smoothies. Sportgeräte können direkt aus einem umgebauten London-Bus ausgeliehen werden. Workshops, Boulderwände und Turniere machen Bewegung erlebbar. Auf der offenen Bühne finden Poetry Slams, Kinoabende und Performances statt. Die Vision: Ein wachsender Ort der Begegnung für alle Generationen. Das Projekt wird von FEEL Events im Rahmen des Linzer Tourismusleitbilds „Take a Risk" umgesetzt und von der Good Karma Gastro Familie getragen. Der Eintritt ist frei.