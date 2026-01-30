Neues Lentos: Die ersten 100 Frühstücks-Reservierungen bekommen ein Genuss-Geschenk.

Lydia und Felix Wiesinger beleben die Gastronomie im Lentos Kunstmuseum neu.

Linz. Die Gastronomie im Lentos Kunstmuseum steht unmittelbar vor seiner Neueröffnung: Der neue Pächter Felix Wiesinger und sein Team starten am Mittwoch, 4. Februar, in den Betrieb. Damit bekommt das Lokal an der Donaulände eine Mühlviertler Handschrift.

"Wir starten bewusst ruhig: mit einer großen Frühstücksauswahl, Mehlspeisen in gewohnter Manuell - Brot Qualität und einer wöchentlich wechselnden Mittagskarte. Schritt für Schritt kommt mehr dazu", sagt Felix Wiesinger.

Reservierungen sind ab sofort auf der Website möglich. Die ersten 100 Frühstücks-Reservierungen bekommen ein Genuss-Geschenk.

Die Öffnungszeiten bleiben von Mittwoch bis Sonntag, 8 bis 18 Uhr, zunächst begrenzt – Verlängerungen sind für reservierte Feiern und Veranstaltungen möglich. Ab dem Frühjahr soll es dann so richtig losgehen: „Sobald es die Temperaturen erlauben, starten wir den Betrieb auf der wunderschönen Lentos-Terrasse.“