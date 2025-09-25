Neues "Nightfly" auch tagsüber ein Überflieger-Fahrgeschäft

Der Urfahranermarkt-Aufbau geht in die Zielgerade.

Linz. Diesen Samstag, 27. September, werden wieder die weithin leuchtenden Fahrgeschäfte am Urfahranermarkt in Betrieb genommen. Was man am Jahrmarkt oft nicht sieht, ist die körperlich anstrengende Arbeit, die Schausteller leisten sowie die vielfältigen logistischen Herausforderungen. Die Schausteller der oberösterreichischen Familien Avi , Schlader und Rieger haben wieder alles für eine ausgelassene Volksfest-Woche gegeben.

Das Highlight des Herbstmarktes wird das "Nightfly": Die Gondeln rotieren, dazu die Arme und der Hauptarm. Die 3-Achsen-Rotation des im Februar 2025 gebauten Unikats sorgt für völlig neue Eindrücke und wenn es in schwindelerregende 22 Meter Höhe geht, schlägt das das Herz jeden Adrenalin-Junkies höher.

© Stadt Linz

Als Dankeschön für die jahrelange Treue laden die Schausteller am Eröffnungssamstag von 10 bis 11 Uhr traditionell zu Freifahrten auf allen Fahrgeschäften ein. Zur Mittagszeitwird dann das Festbier angeschlagen.

Ein besonderes Erinnerungsstück kann man heuer dank der Münzprägestation vor dem LinzZelt mitnehmen: Jeder Besucher kann sich hier eine eigene Urfahranermarkt-Münze prägen.