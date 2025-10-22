Neues Sonderschulprojekt im Bezirk Perg beschlossen

Im Bezirk Perg wird der Ruf nach einer neuen Sonderschule lauter – der bestehende Standort in Langenstein stößt an seine Grenzen.

Perg. Der steigende Bedarf an sonderpädagogischen Plätzen macht im Bezirk Perg den Neubau einer Sonderschule notwendig. Der bisherige Standort in Langenstein ist ausgelastet und führt bereits eine Warteliste.

Das neue, gemeindeübergreifende Projekt soll als modernes Kompetenzzentrum für Kinder mit besonderen Bedürfnissen entstehen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander hebt die Bedeutung solcher Einrichtungen als Ergänzung zur gelebten Inklusion hervor. Der Bezirk sucht derzeit den optimalen Standort, das Land Oberösterreich sichert Unterstützung bei Planung und Umsetzung zu. Wie Inklusion funktioniert, macht die Pestalozzischule in Vöcklabruck vor.