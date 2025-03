Oberösterreich ist zum 11. Mal in Folge Patentkaiser

Gerade in herausfordernden Zeiten ist Erfindergeist wichtig.

OÖ. „Bereits zum 11. Mal in Folge hat Oberösterreich die meisten Patente angemeldet: Mit 503 Patenten war Oberösterreich auch 2024 wieder das erfindungsreichste Bundesland“, zeigen sich Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) über die neuen veröffentlichen Zahlen des Österreichischen Patentamtes erfreut. „Die Innovationsstärke unserer Unternehmen ist der tragende Pfeiler der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Oberösterreich. Gerade in herausfordernden Zeiten sind Erfindergeist und Mut zum Neuen entscheidende Erfolgsfaktoren. Das Land OÖ unterstreicht daher mit einem Forschungsbudget von mehr als 103 Mio. Euro im heurigen Jahr einmal mehr die große Bedeutung von Forschung & Entwicklung für unser Bundesland“, betont Stelzer.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Österreich 2.117 Patente angemeldet. Davon entfallen 503 auf Oberösterreich, das damit einmal mehr Spitzenreiter im Bundesländervergleich ist. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Steiermark mit 451 Patentanmeldungen und Wien mit 395.

Die Forschungsstärke der oberösterreichischen Unternehmen spiegelt sich auch in der Liste der Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen wider: Engel Austria GmbH, Plasser & Theurer, Trumpf Maschinen Austria GmbH & Co KG und TGW Logistics Group GmbH, rangieren auf Top-Positionen.