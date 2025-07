Oberösterreich setzt Sachleistungskarte für Asylwerbende um

OÖ weitet Sachleistungskarte für Asylwerbende mit neuem Anbieter bis Oktober auf das ganze Bundesland aus.

OÖ. Die Sachleistungskarte für Asylwerber wird in Oberösterreich mit dem Anbieter PayCenter bis Oktober flächendeckend eingeführt. Bereits ab 15. Juli erhalten erste Asylwerbende ihre Karte, zunächst in organisierten Quartieren, später auch in Privatunterkünften. Ab September erfolgt die landesweite Umstellung. Die Karte soll Sozialmissbrauch verhindern und die Verwaltung vereinfachen.

Bargeldbehebungen sind mit maximal 40 Euro im Monat begrenzt, problematische Branchen wie Glücksspiel sind ausgeschlossen. Derzeit befinden sich rund 5.100 Personen in Grundversorgung. OÖ war mit der Einführung bereits 2023 Vorreiter – nun folgt der Umstieg auf den neuen Bundesanbieter.