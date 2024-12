Oberösterreicher zielte mit Airsoft-Pistole auf Kontrahenten

Es wurde ein Waffenverbot gegen den 47-Jährigen erlassen.

Ein 47-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Wels-Land hat in der Nacht auf Sonntag während eines Streits seine Kontrahenten mit einer Airsoft-Pistole bedroht. Die Personen waren kurz nach Mitternacht auf dem Gelände eines schon geschlossenen Adventmarkts in Lambach in Streit geraten. Während der verbalen Auseinandersetzung zog der 47-Jährige plötzlich die Pistole aus seinem Hosenbund und zielte auf seine Kontrahenten, teilte die Polizei mit.

Passanten schritten ein, nahmen dem Mann die Pistole ab und verständigten die Polizei. Im Rucksack des 47-Jährigen fanden die Beamten eine weitere Airsoft-Pistole sowie zwei Messer. Der Mann wurde angezeigt und ein vorläufiges Waffenverbot erlassen.