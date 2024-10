Das ist der Amok-Killer von Oberösterreich

Seit Montagmorgen fehlt von dem mutmaßlichen Doppelmörder Roland D. (56) jede Spur.

oe24.TV hörte und schaute sich auch am Tag nach den furchtbaren Bluttaten in Alten­felden, dem Wohnort des Amokläufers, um. Die Bevölkerung steht unter Schock, 50 Personen standen unter Polizeischutz.

Eine Nachbarin, die den Killer bereits seit der Schule gekannt hatte, zu oe24.TV: „Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, dass er so etwas macht.“ Er sei ein geselliger und lustiger Mensch gewesen.

Amok-Killer war im SPÖ-Gemeinderat

Vor einigen Jahren kandidierte Drexler für den Altenfelder Gemeinderat, wie ein Foto beweist.

Andere Anwohner hingegen beschreiben Roland D. als komisch und jähzornig. Auch in Jägerkreisen kennt man ihn als problematisch. Die Anwohnerin kannte, wie viele in der Bevölkerung, auch beide Opfer. „Sie waren alle tolle Menschen.“ Es sei furchtbar, dass so etwas passieren musste.