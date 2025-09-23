Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Abnehmspritze ist gefragt.

Für Diabetiker

OÖ-Apotheken melden steigende Nachfrage nach Abnehmspritze

23.09.25, 11:58
Teilen

Abnehmspritze im Trend – Experten warnen vor falschem Einsatz als Lifestyleprodukt. 

OÖ. In Oberösterreich verzeichnen Apotheken steigende Verkaufszahlen bei Abnehmspritzen. Ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt, werden sie immer häufiger auch von übergewichtigen Menschen zur Gewichtsreduktion genutzt. Experten warnen jedoch vor einem sorglosen Einsatz: Das Medikament sei kein Lifestyleprodukt, betont Martin Clodi von den Barmherzigen Brüdern Linz.

Für normalgewichtige Menschen ist die Therapie ungeeignet, da Nebenwirkungen hier stärker auftreten können. Clodi unterstreicht: Das Präparat sei nur für Übergewichtige gedacht. Eine nachhaltige Gewichtsabnahme sei aber nur durch langfristige Lebensstiländerung möglich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden