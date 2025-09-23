OÖ-Apotheken melden steigende Nachfrage nach Abnehmspritze

Abnehmspritze im Trend – Experten warnen vor falschem Einsatz als Lifestyleprodukt.

OÖ. In Oberösterreich verzeichnen Apotheken steigende Verkaufszahlen bei Abnehmspritzen. Ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt, werden sie immer häufiger auch von übergewichtigen Menschen zur Gewichtsreduktion genutzt. Experten warnen jedoch vor einem sorglosen Einsatz: Das Medikament sei kein Lifestyleprodukt, betont Martin Clodi von den Barmherzigen Brüdern Linz.

Für normalgewichtige Menschen ist die Therapie ungeeignet, da Nebenwirkungen hier stärker auftreten können. Clodi unterstreicht: Das Präparat sei nur für Übergewichtige gedacht. Eine nachhaltige Gewichtsabnahme sei aber nur durch langfristige Lebensstiländerung möglich.