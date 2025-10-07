OÖ-Wein auf Erfolgskurs: Qualität, Regionalität und neue Trends

Oberösterreichs Winzer präsentieren starke Jahrgänge, innovative Ideen und neue Partnerschaften.

OÖ. Der Weinbau in Oberösterreich wächst kontinuierlich und ist längst zu einem wichtigen Faktor im landwirtschaftlichen Gesamtspektrum geworden. Auf rund 100 Hektar Fläche produzieren heimische Winzer qualitativ hochwertige Weine, die zunehmend auch über die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit finden. Landesrätin Michaela Langer-Weninger betonte beim Pressegespräch anlässlich der Weinlese 2025 die dynamische Entwicklung der Branche.

Nachhaltigkeit, Regionalität und Innovation

„Der oberösterreichische Weinbau steht für Innovation, Nachhaltigkeit und Regionalität. Die Winzer verbinden handwerkliches Können mit moderner Kellertechnik.“ Auch die steigende Zahl an Weinverkostungen und regionalen Kooperationen zeigt, dass der Weinbau in Oberösterreich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch touristisch immer stärker an Bedeutung gewinnt. Das Land unterstützt die Betriebe mit Beratungsangeboten und Investitionsförderungen, um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.